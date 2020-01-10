圓剛(2417)去年第四季營收2.55億元，年增42%，除了前年同期的基期較低，以及消費性市場產品的旺季效應，最主要還是來自圓展(3669)的貢獻。展望2020年，圓展表示，針對消費性市場可望增加內容創作市場，AI相關的專案也是有機會重回成長的動力，努力擴大營收及獲利是2020的主要目標。去年全年圓剛營收29.3億元，年增4.85%。

圓剛近年不只耕耘於遊戲直播領域，更拓展產品線至更大的內容創作者市場，其中以主打輕鬆安裝簡單上手，專為網路內容創作者打造的絕佳利器Live Streamer實況組合BO311，更獲「2019科技趨勢金獎」的「傑出科技金獎」，此外，圓剛旗下的視聽周邊新品7.1環繞音效電競耳機GH510與教學專用無線麥克風AW315也獲得了「特別推薦金獎」的肯定，更有共5項產品獲得網友票選獲得「人氣風雲金獎」，十足展現圓剛在影音領域發展的技術能量與豐碩成果。

圓剛科技業務暨行銷副總莊善雯表示：「2019年起，我們將產品領域拓展到內容創作者周邊，不只是電競玩家，圓剛希望能服務更多有興趣加入網路影音領域的年輕創作者，選擇實況組合BO311做為起始點，為這塊市場注入更多新能量。」

(時報資訊)