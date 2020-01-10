南韓電子業巨頭三星(Samsung)方面已經確認，選在 2 月 11 日上午 11 點(台灣時間 2 月 12 日早上 3 點)，在美國舊金山舉行 Samsung UNPACKED 發表會。從邀請函來看，外界預期將會發表新一代可折疊螢幕新機，以及新 Galaxy S 系列手機。針對這兩大新品，可以預期應該都會選用 2020 年旗艦級處理器，不過外媒爆料，由於開發時間耗時較長，三星新一代可折疊螢幕手機預計只會採用高通 Snapdragon 855 處理器，這一點對於追求旗艦級手機的消費者來說，恐怕難以接受。

《MySmartPrice》獨家報導引述爆料人 Ishan Agarwal (@ishanagarwal24)的說法指出，三星即將發表的新款可折疊螢幕手機，預計僅採用高通 Snapdragon 855 處理器，也就是 2019 年 Android 旗艦機普遍採用的處理器。不僅沒有採用 2020 年最新高通處理器 Snapdragon 865，甚至也沒有採用 2019 年下半年的 Snapdragon 855+，聽起來有點匪夷所思。

Exclusive for @mysmartprice: Samsung's new Galaxy Fold clamshell phone, the SM-F700F will feature Snadragon 855, NOT 865. It will also have a 10MP front camera. Galaxy A51, A71, S20 4G, S20+ 4G Production has also started in India. #Samsung

Link: https://t.co/QY1cuXLjfU pic.twitter.com/Q5gD19qt0n — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) January 7, 2020

對此，爆料人指出，三星此舉乃是因為可折疊螢幕手機的開發時程較一般外型的手機更長，預計約有半年時間，因此來不及使用 Snapdragon 865 處理器。若要改用 Snapdragon 865 處理器，以高通在 2019 年 12 月才正式發表 Snapdragon 865 來看，三星要讓新摺疊手機趕在 2020 年 2 月與 Galaxy S 系列一同發表，就顯得很困難。不僅如此，在其他競爭對手步步進逼的情況下，似乎也容不得三星延後新摺疊機的發表時間。就各種原因來看，三星新摺疊機僅用高通 Snapdragon 855 處理器，似乎是情勢所逼。

《MySmartPrice》額外指出，三星新摺疊機預計採用 1000 萬畫素的前置相機。三星已經在台灣上市的 Galaxy Fold(三星第一款可折疊螢幕手機)，採用的也是 1000 萬畫素相機(光圈f/2.2)。與 Galaxy Fold 不同的是，外界預期三星將在 2 月份發表的新摺疊機，所採用的設計更接近摩托羅拉新的 razr 摺疊機，預計價格定在 1000 美元左右(Galaxy Fold定價1980美元)。

(中時電子報)