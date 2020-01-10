台灣總統暨立委大選進入選前終局之戰，台南市第三選區藍綠立委候選人各自發動遊行催票，國民黨籍童小芸9日在安南區舉辦造勢晚會，10日晚間6時30分在北區競選總部再辦最終晚會，民進黨籍陳亭妃串聯北區與安南區競選總部，舉辦「台灣作伙行」活動。
台南市立委第三選區選戰仍呈現藍綠大戰，現任里長童小芸強調來自基層，符合韓國瑜主張的庶民力量，最後一刻仍以車隊掃街爭取選民支持，並在安南區、北區各辦1場造勢晚會，由國民黨高人氣的謝龍介陪同拉票。
現任立委陳亭妃已在選區耕耘12年，累積雄厚實力，在第三選區選戰過程舉辦多場親子派對活動，提升家庭親子形象，最近更有民進黨正、副總統蔡英文、賴清德車隊加持，陪同拜票拉抬氣勢，10日將串聯北區與安南區總部，發起「台灣作伙行」徒步掃街遊行，凝聚支持者向心力。
台南市第三選區選情過去綠大於藍，這次藍綠版圖比例是否動搖，國民黨總統候選人韓國瑜帶起的庶民旋風效應，成為關鍵因素之一。
(中時 )
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