美國總統川普昨天表示，美中第二階段貿易談判「馬上開始」，但是美國媒體引述雙方專家說法認為，美中第二階段談判如何以及能否進行，似乎都有很大變數。

中國商務部發言人高峰昨天宣布，中國國務院副總理劉鶴將於13至15日率團赴華盛頓，與美方簽署第一階段貿易協議；至於第二階段經貿談判，高峰說沒有更多消息可透露。

與此同時，據美國之音（VOA），川普9日指即將簽署的美中貿易協議「了不起」，而貿易談判第二階段「馬上開始」。

不過，VOA綜合中美專家的評論認為，美中第二階段談判如何進行及能不能進行，都似乎有很大變數，其中北京大學國際問題學者賈慶國近日在新加坡「2020年地區展望論壇」（Regional Outlook Forum 2020）就對華府多所批評。

據香港南華早報，賈慶國表示，中美第一階段貿易協議不大可能產生內容更加廣泛的協定，因為華府提出的「過分要求」，讓中方官員深感這種接觸「沒有用處」。

賈慶國說，雙方雖然宣布將簽署第一階段協議，但是中美關係「依然麻煩重重」、「逐漸惡化」。

他以美方拒絕向中方出售晶片為例表示，美國人以咄咄逼人姿態發起針對中國的高科技戰，迫使中方不得不研製替代產品，因此中美不可能彼此互動並從中受益，兩國貿易關係肯定受影響，「美國所希望得到的不僅只是中方的讓步，而是要推翻中國政府，遏制中國」。

美國之音則訪問了目前人在台灣的美國「華府國際顧問公司」（DC International Advisory）總裁葉望輝 （Stephen J. Yates）說，川普清楚地指第二階段談判馬上就要開始，但是這個階段的規模如何定義，並不清楚。

這位專家表示，川普將美中貿易談判放在很重要的優先順序，「除了中東問題，總統很希望美中貿易談判能夠有所進展」，但是「這位中國學者（賈慶國）的評價也許是真的，中國領導人也許有這位學者所說的那種看法」。

美國之音認為，川普的政治需要即使再迫切，恐怕也無法一廂情願推動美中第二階段經貿談判上軌道，更何況第一階段協議簽署後的落實問題正受到廣泛關注。

外電報導，美中第一階段協議簽署儀式訂於美東時間15日上午在白宮舉行，預計有200人參加，其中包括美國主要貿易團體代表。

中方代表團成員則包括中國商務部長鍾山、中國人民銀行行長易綱、國家發改委副主任寧吉(吉吉)、財政部副部長廖岷、外交部副部長鄭澤光、工信部副部長王志軍、農業部副部長韓俊以及商務部副部長王受文。

(中央社)