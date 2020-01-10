2020大選日倒數計時，高雄市第一選區國民黨候選人王齡嬌在幅員廣大的選區，選擇每天以苦行僧的方式，一步步、一戶戶拜訪鄉親，並從中發現選民各種需求，允諾若當上立委，一定全力幫選民爭取福利，讓許多的鄉親對她產生高度認同與肯定。

高雄市第一選區王齡嬌以農業、長照、解決86高架快速道路、內門動物園新建為政見自居投入2020立委選舉，挑戰同區對手邱議瑩。這場選戰打來分外辛苦，在缺乏奧援、缺乏金援的條件之下，艱困打選戰，這不單是對王齡嬌的考驗，同時也考驗選民檢驗民進黨執政以來的成績評分。

王齡嬌擔任過高雄市兩屆議員，有議會小辣椒封號，以問政犀利、揭弊最為人津津樂道，更獲得外界對她於思維邏輯、議題掌握度、待人接物、處理與解決問題的能力上高度肯定。

此次參加立委選舉，高雄市長韓國瑜不單支持王齡嬌參選，也向選民大力推薦；王齡嬌曾說，在沈澱後的8年重新出發，這一出發的立足點是希望國家更好、地方更好、民眾生活能更優渥。

為了參選立委，王齡嬌到高雄市各區探查，探查到第一選區的地方建設、經濟、就業、教育等環境非常需要改善，於是決定投入第一選區立委選舉，並積極了解鄉親的問題與地方匱乏，她一步一腳印的拜票，不僅獲得歡迎，更獲得選民的肯定。

(中時 )