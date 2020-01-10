小三被正宮打成豬頭 網見「正常照」驚呆 12:262020/01/10 中時電子報 張國欽 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 小三被路人發現遭正宮暴打成豬頭。（圖／翻攝自微博） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸最近瘋傳一組照片，一名小三在路上慘被正宮暴打成「豬頭」，卻不見路人出手制止，認為這是她破壞人家婚姻應有的下場。 「吃喝玩樂在濰坊」在微博分享這則PO文，上面寫道，大陸有民眾在路邊發現一名女子，遭暴打倒在草叢邊，臉部被打腫，眼睛睜不開，嘴角流血，看起來就像是豬頭，傷勢嚴重，有些神智不清。 網友搜出遭暴打成豬頭的小三「正常照」，發現是個辣妹。（圖／播攝自微博） 網友見小三被打成豬頭的照片，本以為她就是長這樣，沒想到一名網友搜出她的「正常照」，發現竟然是個辣妹，其他網友看後打趣留言：「還是不要當小三，好好當個正妹就不會被人家當成豬頭看了」。 (中時電子報) #網友 #正宮 #豬頭 #正妹 #正常 #辣妹 #路上 #暴打 #婚姻 #潍坊 #微博 #草叢 也許您會感興趣 推薦閱讀 小三鬥不倒！唐綺陽曝5星座正宮不好惹 00:152020/01/06 生活 染髮後腫成豬頭 竟多年踏不出家門 12:032020/01/06 日常 謝和弦聯手莉婭反擊混血妻「心最醜的是她」 21:152020/01/07 娛樂 精主正宮緊咬「為無辜孩子不值」 雪碧回應：要多積陰德 11:102020/01/08 娛樂 轟莉婭「心機心醜」後 謝和弦混血辣妻吐10字心聲超噴淚 12:192020/01/08 娛樂 正宮反擊！昔爆哭檢舉謝和弦涉麻 混血妻怒：報警抓你剛好而已 15:022020/01/08 娛樂 雪碧否認生子暗批積陰德 正宮13字回擊催快告 15:222020/01/08 娛樂 羅智強批周玉蔻登報道歉 網友回應熱烈 17:292020/01/08 政治 網購一萬元深V上衣...她實穿崩潰：好像米其林 19:172020/01/08 生活 女牙助挑逗人夫牙醫 傳訊「那麼久…」下場慘 00:022020/01/09 社會 社會熱門新聞 2女吃醋爭愛 互傳簡訊與性愛片對嗆 - 社會 小三被正宮打成豬頭 網見「正常照」驚呆 - 社會 彰化9旬翁過馬路遭輾斃 行車紀錄器畫面曝光 - 社會 幼教女師彎腰炸出白淨美胸 網瘋喊：想陪讀 - 社會 神劇情！盯看絕世正妹撞車 出院後「牽她的手」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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