大陸最近瘋傳一組照片，一名小三在路上慘被正宮暴打成「豬頭」，卻不見路人出手制止，認為這是她破壞人家婚姻應有的下場。

「吃喝玩樂在濰坊」在微博分享這則PO文，上面寫道，大陸有民眾在路邊發現一名女子，遭暴打倒在草叢邊，臉部被打腫，眼睛睜不開，嘴角流血，看起來就像是豬頭，傷勢嚴重，有些神智不清。

網友搜出遭暴打成豬頭的小三「正常照」，發現是個辣妹。（圖／播攝自微博）

網友見小三被打成豬頭的照片，本以為她就是長這樣，沒想到一名網友搜出她的「正常照」，發現竟然是個辣妹，其他網友看後打趣留言：「還是不要當小三，好好當個正妹就不會被人家當成豬頭看了」。

(中時電子報)