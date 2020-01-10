毒品問題 謝淑亞告對手幹部違選罷法 12:252020/01/10 中時 許素惠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨雲林縣第二選區立委候選人謝淑亞(左)告對手劉建國競選幹部江文登誹謗、意圖使人不當選 。(許素惠攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨雲林縣第二選區立委候選人劉建國競選幹部、雲林縣議員江文登署名，今天夾報指對手謝淑亞多次在公開場合說「吃毒無罪」，謝上午提告誹謗、意圖使人不當選，違反《選罷法》，強調清白參選，不容抹黑。 江文登強調，文宣夾報的內容都是有所本，也都有明確的影片為證。 謝淑亞由斗六市長林聖爵、發言人雲林縣議員王又民等陪同，到雲林地檢署按鈴控告江文登，王又民表示，他們對毒品的主張是零容忍，對手卻一直抹黑。 謝淑亞說，她參政一向清白，對手的抹黑讓她忍無可忍。 (中時 ) #謝淑亞 #雲林縣 #選罷法 #劉建國 #韓國瑜 #蔡英文 #2020大選 #總統 #立委 #國民黨 #民進黨 #親民黨 #宋楚瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 國民黨強調總統選舉非三腳督 呼籲集中選票投韓 13:152020/01/06 政治 藍痛批查水表 蔡辦呼籲停止抹黑造謠 13:422020/01/06 政治 知識綠也被嚇跑了 04:102020/01/08 時論廣場 呼籲基隆選民 下架民進黨 宋瑋莉怒批民進黨無反省能力 04:102020/01/09 地方新聞 為韓國瑜凱道造勢拚了 沈玉琳無酬主持站5小時挺韓 16:322020/01/09 娛樂 民進黨為什麼開始告急？ 唐湘龍爆「真相」 21:452020/01/09 政治 為何知識藍歸隊了 學者：關鍵在韓說出這5字 00:492020/01/10 政治 七問民進黨 用事實揭穿謊言 04:092020/01/10 論壇廣場 社論／摘下民進黨權力魔戒系列 1不能讓民進黨國會過半！ 04:102020/01/10 時論廣場 震撼彈！林環牆提2關鍵電郵：蔡2011年偷渡論文未果 11:442020/01/10 生活 政治熱門新聞 律師PO韓凱道空拍圖 網震撼驚呼：國瑜障礙！ - 政治 韓粉快來看！高雄「夢時代選前之夜」流程曝光 - 政治 奧步！洛杉基猜：今晚民進黨恐怕會用這招打擊韓國瑜 - 政治 凱道造勢太恐怖 1450嚇死：韓用一面旗子幹掉陳其邁、蔡英文！ - 政治 連勝文輔選韓 嘉義遇挺綠男：這次全家都變了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。