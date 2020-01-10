民進黨雲林縣第二選區立委候選人劉建國競選幹部、雲林縣議員江文登署名，今天夾報指對手謝淑亞多次在公開場合說「吃毒無罪」，謝上午提告誹謗、意圖使人不當選，違反《選罷法》，強調清白參選，不容抹黑。

江文登強調，文宣夾報的內容都是有所本，也都有明確的影片為證。

謝淑亞由斗六市長林聖爵、發言人雲林縣議員王又民等陪同，到雲林地檢署按鈴控告江文登，王又民表示，他們對毒品的主張是零容忍，對手卻一直抹黑。

謝淑亞說，她參政一向清白，對手的抹黑讓她忍無可忍。

(中時 )