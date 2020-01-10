距離投票日不到24小時！民進黨新北市第八選區立委候選人江永昌力拼連任，他強調，20多年來，從市民代表、議員到立委；全心全意建設中和，全心全意為中和鄉親打拚！

江永昌表示，「生在中和、長在中和，一生奉獻給中和」，這不是口號，這是決心，選戰最後一哩路，永昌需要選民手中神聖的一票，讓他續留在立法院，為國家、為中和鄉親繼續打拚！完成「中和壯大新北，台灣走向世界」的理想！

(中時 )