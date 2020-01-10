江永昌拚連任 一生奉獻給中和 12:312020/01/10 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 民進黨江永昌表示，「生在中和、長在中和，一生奉獻給中和」，這不是口號，這是決心。（江永昌服務處提供／葉書宏新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 距離投票日不到24小時！民進黨新北市第八選區立委候選人江永昌力拼連任，他強調，20多年來，從市民代表、議員到立委；全心全意建設中和，全心全意為中和鄉親打拚！ 江永昌表示，「生在中和、長在中和，一生奉獻給中和」，這不是口號，這是決心，選戰最後一哩路，永昌需要選民手中神聖的一票，讓他續留在立法院，為國家、為中和鄉親繼續打拚！完成「中和壯大新北，台灣走向世界」的理想！ (中時 ) #中和 #江永昌 #立委 #鄉親 #連任 也許您會感興趣 推薦閱讀 陳其邁首次站路口 推薦江永昌優質立委 19:102020/01/06 政治 選舉倒數文宣惹議 江永昌提告邱烽堯 20:382020/01/06 政治 陳其邁上道 輔選江永昌 04:102020/01/07 地方新聞 選戰倒數 江永昌推新住民文宣 17:572020/01/07 政治 「＃台灣貼貼紙」江永昌號召年輕族群投票去 19:082020/01/07 政治 江永昌推文宣 攻新住民票 04:102020/01/08 地方新聞 【友宜謀略1】熱助立委冷挺韓國瑜 侯探長佈局揭密 06:402020/01/08 政治 藍營徐志榮徒步掃街大力催票！ 16:382020/01/09 政治 力拚連任！江永昌問政獲跨黨派支持 19:502020/01/09 政治 新北第八選區跨黨派大咖加持 江永昌拚連任 04:102020/01/10 地方新聞 政治熱門新聞 連勝文輔選韓 嘉義遇挺綠男：這次全家都變了！ - 政治 律師PO韓凱道空拍圖 網震撼驚呼：國瑜障礙！ - 政治 凱道造勢太恐怖 1450嚇死：韓用一面旗子幹掉陳其邁、蔡英文！ - 政治 返鄉班機上的一句話 全機的韓粉眼眶都紅了 - 政治 奧步！洛杉基猜：今晚民進黨恐怕會用這招打擊韓國瑜 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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