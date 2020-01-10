選前最後1天，苗栗縣國民黨立委候選人陳超明10日上午召開記者會，指摘對手一直用一國二制來抹紅他，陳超明大聲呼籲鄉親用選票表達對執政黨的不滿，並抵制抹黑、造謠、奧步的行為。陳超明並在選前之夜展開最後衝刺，動員選區內的8個鄉鎮競總，在傍晚18時同步展開徒步掃街拜票活動，期望衝出最多選票。

陳超明10日上午在竹南競選總部召開記者會指出，他從來沒說過支持一國兩制，他的立場就是堅持「九二共識、一中各表」。過去他在第四屆立委任期內，就質詢過時任陸委會主委的總統蔡英文，一中各表意涵就是中華民國及中華人民共和國。無奈1450們還是一昧扭曲事實，對手候選人也不斷在公開問政說明會及公辦政見會，抹紅他支持一國兩制，甚至還發送文宣指稱自己沒有做事，公然造謠，顯示執政黨只會用抹黑的方式來選舉。

陳超明說，在過去立委任內，為各鄉鎮爭取多項政績，就是要讓苗栗更好，他呼籲所有民眾，明天一定要出來投票，用選票表達對執政黨的不滿，以及抵制抹黑、造謠、奧步的選舉行為，一起守護苗栗。

選前之夜，陳超明下達最後動員令，要選區內的8個鄉鎮競選總部，由各競總主任委員帶隊，從傍晚18時起，同步展開徒步掃街拜票，陳超明本人則負責竹南地區掃街，全力固守票倉，衝出最好成績。

(中時 )