棒球界的左撇子捕手(用左手傳球)非常稀有，能夠登上大聯盟的更是寥寥可數。一般少棒隊訓練時，「左捕」穿戴的右手手套已經很難找，所以球員從小乾脆都練傳統的「左接右傳」。

前海盜隊「左捕」迪斯特法諾(Benny Distefano)告訴過《紐約時報》說：「光是處理三壘方向的短打就夠麻煩了，(右手)反手接球嚴重干擾傳球動作。」這個道理跟三壘手、游擊手幾乎沒有左撇子一樣。

老前輩左投Bill Lee指出，跑者永遠只會從左方(三壘)衝進本壘，若用右手接球再觸殺(正手的觸殺動作)，捕手還得伸長左腿來攔路，觸殺時可能暴露自己的正面撞上跑者。至於傳統方式是左手接球之後反手觸殺，相較之下更安全。

另一個是捕手牽制二壘時，左捕用左手傳球，可能會被身旁的右打者影響，右打在棒球界是多數，這方面也是傳統捕手較順暢。

理論上左捕能夠更好的處理右投手丟進來的變化球。然而左捕長期以來「樣本數」過少(不到總體5%)，缺乏足夠的參考數據。加上百年來對右捕的訓練早已成熟，能夠應付所有狀況，沒有理由特別去練左捕。

(中時電子報)