陳子玄年前送暖。三立提供

三立八點台劇《炮仔聲》演員陳小菁、陳子玄、李佳豫日前利用拍戲空擋，與三立電視慈善基金會至唐氏症基金會做公益活動，陪伴小朋友並送上閣林文創贊助的滿滿立體童書，讓基金會小朋友感受滿滿的溫暖。

活動剛開始發生小插曲，一位自閉症的小男生見到陳子玄就馬上撲向她，主動又親熱的要陳子玄抱抱，讓她意外又驚喜，連老師都表示小男生很喜歡陳子玄，之後他也一直黏著她，說故事時甚至還與另一小男生為陳子玄爭風吃醋。

陳小菁、陳子玄都身為人母，這次活動中陳子玄感觸最深，因為她兒子就是一位遲緩兒，她表示，在小孩3週大的時候就發現異常，直到現在仍接受各種物理治療，雖然現在3歲，但智能只有1歲半，所以提早發現與治療非常重要，「婆婆也幫忙照顧小孩，減輕一些壓力」。

陳子玄剛失婚沒多久，除了工作之外，目前重心都放在兒子身上。她說，兒子目前很多動作還是不能做，但和她之間的關係很好，感嘆自己需要耐心、毅力與勇敢。過年將到，今年陳子玄表示，仍會帶兒子到前夫及前婆婆家過年。

陳小菁女兒現在8歲，即使她每天拍戲再忙，還是會找時間與女兒互動，「媽媽角色太難當，之前我女兒半夜狂吐，這突發都會讓我招架不住。」

李佳豫未婚，在現場看到小朋友也讓她感觸很深，特別是有一位小女生一直黏著她，只要李佳豫不在她目光視線內，就會一直找她。李佳豫說，以前曾參加過唐氏寶寶做蛋糕的活動，這次更貼近他們，新的一年，她希望自己感情能有歸宿，特別是羨慕當媽媽的人，「但是目前的我對貓狗比較有耐性」。

(中時 )