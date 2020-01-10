韓式連鎖餐飲集團豆府（2752）受惠展店效益顯現，2019年12月合併營收雙位數「雙升」，與第四季及全年營收同步改寫歷史新高。展望後市，在消費旺季及展店效益同步顯現下，公司看好首季營收可望再創佳績。今日股價開高穩揚，最高上漲2.69％至114.5元。

豆府2019年12月自結合併營收1.39億元，月增18.98％、年增26.61％，刷新歷史新高，帶動第四季合併營收3.72億元，季增1.02％、年增達26.3％，連3季改寫歷史新高。累計全年合併營收13.96億元，年增26.24％，維持成立以來年年改寫新高紀錄。

豆府表示，去年第四季營收較前年同期顯著成長，主要受惠代理的第一個非韓系料理品牌「飛機河粉」業績表現優於預期，接連開出3家門市發揮驚人集客力。既有品牌涓豆腐、北村豆腐家、韓姜熙的小廚房合計新展3家店，同步挹注營運成長動能。

截至去年底，豆府集團全台門市達45家，包括涓豆腐19家、北村豆腐家10家、韓姜熙的小廚房8家、銅盤5家、飛機河粉3家。隨著企業尾牙春酒、春節連假接續報到，旺季聚餐需求提升，集團看好來客數將繳出不錯成長，帶動業績成長動能。

同時，豆府展店腳步不停歇，看準量販店可觀集客力，昨（9）日於桃園經國家樂福開出第11家「北村豆腐家」，主攻家庭客群。同時，集團代理引進連2年獲米其林「必比登推介」的泰式炒河粉品牌Baan Phadthai，預計上半年開出台灣首店，可望帶動首季營收再創佳績。

(時報資訊)