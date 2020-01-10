台南市官田區慈聖宮連續12年寒冬送暖，10日發放生活物資與紅包給官田區52戶弱勢家庭，並捐贈官田國小4萬元弱勢課輔經費，捐贈2萬元給陽明工商籃球隊添購物資，讓他們在農曆年前感受社會溫暖。

慈聖宮主委陳俊銘說，慈聖宮12年前在新的廟宇蓋完後，秉持神農大帝關懷弱勢的精神，每年農曆春節前夕，都會準備生活物資與紅包，關懷官田的弱勢家庭，希望大家都能好過年。

陳俊銘說，今年準備了白米、關廟麵、米粉、泡麵、醬油、沙拉油等生活物資與1000元的紅包送給弱勢家庭，包括中低收入戶、單親家庭、自強媽媽、獨居老人等，共有52戶。

慈聖宮也準備4萬元及2萬元紅包，送給官田國小與陽明工商。官田國小校長王全興表示，慈聖宮每年都捐贈經費，讓學校可以加強弱勢學生課後輔導，包括英文、日文、空手道、籃球、羽球、科學及才藝教育等，每年都有近80位學生參加課後，除了幫助家長減輕照顧的負擔外，也能開拓學生更寬廣的學習道路。

(中時 )