立委徐志榮、卓蘭鎮長詹錦章、縣議員楊恭林等人，6日出席老榕樹搶救工程祈福儀式。（苗栗縣政府提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣政府第1批列管「珍貴樹木」，卓蘭鎮上新里山尾伯公祠200多歲老榕樹因染上褐根病，隨時有傾倒危險，縣府啟動救樹計畫，第1階段預計花費約百萬元經費，替老榕樹施作支撐架及導根，將於13日動工，工期約1周，另因應長達1年的搶救作業，苗58鄉道也將封閉1車道，以利施工。

卓蘭苗58鄉道往內灣的道路旁，可見1棵樹齡約210年的百年老榕樹，樹高22公尺、胸圍6.6公尺、張根範圍25.4公尺、樹冠面積達506平方公尺，樹形呈美麗的傘型，枝葉繁盛向馬路伸展，與對面的小榕樹交錯，有如鶼鰈情深，因此被當地居民稱為「夫妻樹」。

可惜10年前小榕樹因染上褐根病遭伐除，去年8月內灣里長發現老榕樹部分枝葉枯黃，主動通報縣府採樣，經送林試所化驗，發現老榕樹的樹根受小榕樹樹根的腐質土病菌感染，也染上褐根病，農業處指出，病菌入侵樹木根部會使水分及養分的疏導受阻，根部的支持組織逐漸海綿化，可能會無預警倒下。

這棵樹位在苗58鄉道路旁，考量用路人車眾多，有公共安全疑慮，縣府今年將施作支架，先把老榕樹撐住再進行導根與褐根病清創，下階段防治經費爭取林務局補助。自然生態保育科科長張葦表示，支架工程於13日上午8點至8點半間開工，工期約1周，現場設置紐澤西護欄引導交通路線。

張葦指出，老榕樹陪伴內灣里里民大半世紀，是重要的綠色文化資產，里民期待以「現地搶救」為主，因此未來規畫進行外科手術、土壤薰蒸消毒、阻絕溝設置等搶救作業，配合作業該路段也將封閉單線車道，長達1年，呼籲民眾勿逗留、勿將車輛任意停放，維持交通暢通。

(中時 )