年關近，離島澎湖驚傳噩耗，1對72歲趙姓老夫婦10日清晨前往菜園海邊撿拾螺貝，疑似不諳潮汐慘遭滅頂溺斃，岸巡人員搶救送醫已無生命跡象。

澎湖馬公市菜園海域是養殖牡蠣生產地，10日清晨6時18分許，澎湖地七岸巡隊菜園安檢所接獲民眾報案有人溺水，安檢人員立即通報消防局，同時協請港內漁民趕往搶救兩名漂浮海面載浮載沉的男女傷者。

兩名傷者拉上船立即施以CPR急救，但均已無呼吸心跳，救護車分別將男子送往三軍總積怨澎湖分院、女子送往衛生福利部澎湖醫院急救，仍回天乏術。

安檢人員隨後在港區鄰近產業道路發現2人騎乘的機車，經車籍資料確認身分是居住在馬公市三多路72歲的趙姓老夫婦，緊急通知家屬趕往醫院。

安檢人員表示，根據現場目擊者指出2人疑似下海撿拾螺貝，或是不諳潮汐海流變化，偏離了正常路線走往深水區，遇上漲潮水位迅速上升，不幸釀生意外；全案仍待警方進一步調查及檢方相驗以釐清案情。

(中時 )