爭取更上層樓的「漂亮寶貝」桃園市議員萬美玲，10日在同黨議員陪同下車隊掃街拜票。(蔡依珍攝)

爭取更上層樓的「漂亮寶貝」桃園市議員萬美玲，10日在同黨議員陪同下車隊掃街拜票。(蔡依珍攝)

不少支持者高舉萬美玲的號次「4」回應力挺。(蔡依珍攝)

不少支持者高舉萬美玲的號次「4」回應力挺。(蔡依珍攝)

不少支持者高舉萬美玲的號次「4」回應力挺。(蔡依珍攝)

爭取更上層樓的「漂亮寶貝」桃園市議員萬美玲，10日在同黨議員陪同下車隊掃街拜票。(蔡依珍攝)

爭取更上層樓的「漂亮寶貝」桃園市議員萬美玲，10日在同黨議員陪同下車隊掃街拜票。(蔡依珍攝)

爭取更上層樓的「漂亮寶貝」桃園市議員萬美玲，10日在同黨議員陪同下車隊掃街拜票。(蔡依珍攝)

「村長」網紅議員詹江村也全程直播催票。(蔡依珍攝)

選戰倒數關鍵最後一天，國民黨第四選區立委候選人萬美玲請來黨籍立委助陣，兵分3台戰車掃遍轄區街道，「村長」網紅議員詹江村也全程直播催票，萬坦言挑戰資源豐沛的現任者，一路走來壓力很大，但她並不孤單，希望延續前年桃園區議員全壘打的氣勢，拿下最好成績。

萬美玲也提到，今晚將在慈文路和文中三路口、競選總部對面空地舉辦團結造勢晚會，前一個小時邀來翁立友、龍千玉與南方二重唱獻唱，將走一貫歡樂、溫馨、幸福的氣氛，接著議長邱奕勝、副議長李曉鐘與黨籍議員都將登台相挺，營造大團結氣勢，希望將勝選士氣衝到最高點，贏得最後勝利。

爭取更上層樓的「漂亮寶貝」桃園市議員萬美玲，選前最後1天最後衝刺，同黨議員蘇家明、陳美梅、林政賢與詹江村都前來助陣，陪同車隊掃街拜票，萬提到，距離明天投票日已不到12小時，將把握最後關鍵時刻全力衝刺。

萬美玲認真負責、服務扎實，選戰開打以來，前總統馬英九、前桃園縣長朱立倫、新北市長侯友宜、前台北市長郝龍斌、副總統候選人張善政等人都站台力挺，期待她收復失土，馬更是4度相挺。

萬美玲回首這場選戰，感嘆要挑戰資源豐沛的現任者，一路走來壓力很大，但她認為自己一點都不孤單，因為基層都很支持她，從前年桃園9合1選戰桃園區議員7席全壘打，勝選團結氣勢延續至今，加上基層對中央執政的反彈，自信憑著她5屆議員、18年對地方的了解與支持，明天可以拿下最好成績。

「村長」網紅議員詹江村一早就特地開直播相挺，還開完笑表示不能拍「桃園賈靜雯」萬美玲，若拍了大家都不要看他了，讓在場議員都笑開懷，萬也透過直播感謝大家，呼籲支持者明天一定要出來投票，送她進立法院。

(中時 )