二合一選舉最後倒數不到24小時，警方為了防止有候選人在選前最後一夜砸重金固票進行賄選，目前已針對特定對象進行全面監控，警方罕見在投票前公開警告。刑事局表示，選舉最後關鍵階段，已掌握現金買票情資12件，責由專組警力監控、注蒐中，一發現有賄選情事，將立即查緝，請候選人切勿以身試法。

刑事局表示，警方為了選舉期間全力淨化選前治安，動員全體警力投入查賄工作，截至1月9日共查獲賄選案件15件123人，羈押4人，已起訴2人。

刑事局目前查緝的實質績效相當豐碩，包括花蓮縣某立委候選人透過樁腳對當地村民行賄，於1月6日搜索、拘提、約談23人，其中1名樁腳羈押禁見；1月8日與新竹市警察局共同偵破某立委候選人馬姓執行長以選民到場助選提供補貼等為由，私下給予現金紅包賄選，該案拘傳喚26人，馬嫌因涉嫌重大羈押禁見。

此外刑事警察局與雲林縣警察局查獲雲林縣某現任村長涉嫌現金買票案，因涉嫌重大且有串證之虞亦羈押禁見。

刑事局查成果豐碩，目前仍監控12位候選人正在進行現金買票行為。(戴志揚翻攝)

刑事局強調，選舉最後關鍵階段，警察機另外也已掌握現金買票情資12件，目前責由專組警力監控、注蒐中，一發現有賄選情事，將立即查緝。警方也呼籲欲以現金買票之候選人、樁腳等，切勿以身試法，即使當選，檢察官也會提起當選無效之訴，也請社會大眾共同維護選舉公平性，勇於檢舉。

(中時電子報)