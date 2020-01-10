大選前最後衝刺，文化部長鄭麗君10日一早為北市第一選區（士林、北投）立委候選人吳思瑤站台力挺，鄭指出，吳是她心目中最重要的文化立委，相信以吳的專業可以給在地更好發展，也是邁向世界發展軟實力的重要立委。

選前倒數1天，鄭麗君號召藝文、建築界人士相挺，她表示，看到許多藝文界好朋友來力挺吳思瑤非常感動，可見吳受到藝文界高度支持。吳今天特地穿白色上衣象徵持續帶著正能量。

鄭麗君指出，吳思瑤是她心中最重要的文化立委，過去4年吳在立法院教育文化委員會，質詢的內容都是吳想做的政策、文化理想，也因為有吳才有這麼多重大法案，比如國外基本法、國家語言發展法至藝文採購改革，讓藝文法治向前一大步。

她說，吳思瑤深耕文化政策，無法想像國會沒有吳思瑤，稱讚吳是第一名文化立委，不只關心文化、教育，也關心科技和外交，台灣此刻最需要關心軟實力的立委，相信吳的專業可給在地更好發展，也是邁向世界發展軟實力的重要立委。

(中時 )