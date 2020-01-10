關鍵決戰，洪秀柱今天整天車隊掃街。(曹婷婷攝)

明天就要投票了，選戰倒數計時，備受矚目的台南市第六選區國民黨立委候選人洪秀柱今早展開車隊掃街，從仁德大甲慈濟宮出發，一路遊行歸仁、關廟、龍崎(南關線)，下午回防東區，關鍵倒數時刻全力拜票。

由於洪秀柱被貼上空降標籤，前民代曾順良昨晚參加蔡淑惠與洪秀柱大東夜市造勢場合，批評賴清德也不是在地的，話鋒一轉批賴當市長發生登革熱、死了112人，台南0206地震也有嚴重傷亡，後來當行政院長，花蓮又地震，洪秀柱被問到此事，強調昨晚沒聽到這席話，但不同陣營對彼此有不同批判與評價，她尊重每個人的評價，但不希望有節外生枝的事發生。

她也提到對自己選情審慎樂觀，充滿信心但絕不掉以輕心，剩下最後幾小時，謹慎以待。被問到王立強共諜案再度被提起，她說，之前發生時，後來被民進黨認為撿到槍，後來發現是假共諜案，用這件事情大肆炒作，也引來批判，因為這是假消息假訊息。

針對台南市黨部與新營區黨部恐遭拍賣，她說，這是民進黨對國民黨追殺，只要民進黨繼續執政，國民黨就會繼續追殺。洪秀柱說，民進黨上任後，做得最成功、最厲害的事，就是追殺國民黨，甚至將國民黨所有黨產，以不當黨產的方式予以凍結、封殺，讓人動彈不得。

決戰之夜，洪秀柱晚間在東區以車隊掃街拜票，對手王定宇也一樣回防東區，徒步大遊行。

(中時 )