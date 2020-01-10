打從去年卡神網軍案爆發以後，主角楊蕙如的行蹤一直成謎，10日韓辦召開「全民搜尋！楊蕙如現蹤！」記者會，周錫瑋、王淺秋、何庭歡等人出席，一起呼籲民眾找出楊蕙如。(鄧博仁攝）

「卡神」楊蕙如網軍爭議，國民黨發起「全民搜尋楊蕙如」，國民黨打鬼軍團總團長周錫瑋今表示，有許多民眾提供訊息，有人說楊已經到日本，也有人說在易始公司附近看到楊，至今無法確認楊蕙如在哪裡？質疑蔡政府把楊藏得這麼好，就是害怕楊一現身會查出所有民進黨資助的網軍，楊蕙如們帶風向抹紅，抹黑、抹黃韓國瑜手法會被攤在陽光下檢視。

韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋、發言人鄭照新、何庭歡、周錫瑋今召開「全民搜尋！楊蕙如現蹤！」記者會，周錫瑋說，搜尋楊蕙如蹤影如此困難，顯示蔡政府把人藏得很好，因為他們知道楊一現身，所有民進黨資助的網軍就會被起底，金流與脈絡也會被查出，蔡政府如何操作網軍抹黑、抹黃韓國瑜也會被揭露，現在最擔心的是，民進黨網軍仍很活躍，無法確定開票時是否會發生狀況。

周錫瑋認為，民進黨做錯兩件事，第一是運用網軍抹黑、栽贓、迫害競爭對手、政黨；第二是用針對批評政府、幫韓國瑜講話、傳遞正確訊息的人查水表，蔡英文已經讓政府變成全民公敵。周批評與楊蕙如關係密切的駐日代表謝長廷，謝世介紹楊加入民進黨的介紹人，謝到底還要說謊到哪一天，利用網軍傷害國家民主到什麼程度。

王淺秋則向楊蕙如喊話，台灣社會不需要謊言，需要真相，呼籲楊出面並轉為汙點證人，說明如何用網軍攻擊異己，包括賴清德先生，民進黨如何用公務預算攻擊其他候選人，希望楊蕙如在最後時刻有道德勇氣站出來。

王淺秋則呼籲楊蕙如勇敢站出來，「我們社會不需要謊言，需要真相，講出真實狀況，轉為汙點證人，說明如何用網軍攻擊異己，包括賴清德先生，民進黨如何用公務預算攻擊其他候選人，希望楊蕙如在最後時刻有道德勇氣站出來」。

此外，網路上有人散播韓國瑜昨晚凱道造勢疑似有走路工等訊息，王淺秋說，這些選舉奧步不僅抹煞台灣民主價值，也讓人民更不相信政府的公信力，呼籲民眾不要輕易相信網路謠言，對於網路影射負面及不實謠言，韓競辦將到分局備案，希望這些行為適可而止。

(中時 )