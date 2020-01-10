張善政出發前強調：「明天要把英文翻成國語（瑜）」，下架民進黨。（傅崐萁競選總部提供／王志偉花蓮傳真）

明天就是投票日，在選前最後一天，國民黨副總統候選人張善政今天到花蓮陪同傅崐萁車隊掃街，出發呼籲大家都要投下神聖的一票，明天最重要的「作業」就是「把英文翻成國語（瑜）」，也希望幫傅崐萁爭取到可能的每一票，讓他選進入國會幫花蓮鄉親服務。

傅崐萁表示，花蓮鄉親張善政副總統，今天再次回來到花蓮。張善政熱愛花蓮，更希望花蓮能夠出1位副總統跟1位國會戰將，在這關鍵時刻花蓮人要做神聖的決定。

傅還說，到底我們交通能不能通，國道6號、環島路網能不能做起來，就是明天由鄉親做決定。如果不能團結一致的話，就沒有辦法下架民進黨，讓國會、讓民進黨在次亂世、讓國政失衡。所以花蓮只有團結所有的力量才能勝選，傅拜託大家，讓孩子回鄉的路不再遙遠，要靠鄉親大團結。

張善與傅崐萁車隊會合時，出發前，張善政說，「我到花蓮的任務就是就是鼓勵所有民眾，明天都可以投下神聖的一票，明天最重要的「作業」就是「要把英文翻成國語（瑜）」，也要讓傅崐萁進入國會服務，他也說，明天大約中午會前往壽豐鄉投票。

傅崐萁強調，只要大家能夠團結一心，花蓮會贏、台灣會贏，傅妻縣長徐榛蔚也現身，與張善政、傅崐萁同車。沿途廣：「張善政，來了！傅崐萁，來了！請投2號韓國瑜、6號傅崐萁。」沿街住戶、鄉親熱情揮手支持。

花蓮藍綠立委候選人今天一早以車掃街拜票，進行最後衝刺。晚間3組人馬都將匯集在市區最熱鬧路段「金3角」大遊行。晚間，警方也將動員大批警力進行安全維護，也呼籲各方支持者表現主民主風範。

(中時 )