5G標金飆破1188.77億元 改寫4G首標天價 12:572020/01/10 工商 林淑惠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 5G競標10日進入第23天競價，暫時得標總標金在第224回合以 1188.77億元，正式突破4G第一波競標時締造的1186.5億元歷史新高，刷新國內從3G、4G歷次競標以來新高紀錄。 主流頻段3.5 GHz在第225回合的最新競價，以暫時得標總標金1172.29億元，相較於該頻段總底價243億元，高出3.8倍，每一個區塊(10MHz)標金相當於43.42億元暫時得標。 (工商 ) #標金 #競標 #5G #4G 也許您會感興趣 推薦閱讀 以5G為主引擎 助推產業整體升級 04:102020/01/06 焦點新聞 5G競標殺紅眼 本周飆千億 04:102020/01/06 財經要聞 《科技》三星Galaxy 5G去年出貨量突破670萬支，本季推5G平板 11:422020/01/06 財經 5G頻譜標金 破千億 04:102020/01/07 財經要聞 《科技》電信業豪擲，5G標金衝上千億 08:022020/01/07 財經 《通信網路》5G手機預期太樂觀！美系外資減碼全新、目標價84元 12:502020/01/07 財經 5G標金直衝 進逼4G最高紀錄 04:102020/01/08 產業．科技 電信業有話說 羊毛出在羊身上 04:092020/01/09 財經要聞 9日暫標金1163.17億 5G標金 今挑戰最高紀錄 04:102020/01/10 產業．科技 站上5G浪頭 AI商機大爆發 04:102020/01/10 投資理財 財經熱門新聞 蘋果輸了！台積電7奈米老大換人 - 財經 晶圓雙雄狂掃肥單 台積電叛將無力帶陸廠翻身？ - 財經 美股太荒唐！華爾街大空頭警告恐跌11％ - 財經 驚！華為遭台積電砍單 下場竟是… - 財經 美晶片巨頭慘了 華為拉聯發科助陣效果超驚人！ - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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