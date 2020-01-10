5G競標10日進入第23天競價，暫時得標總標金在第224回合以 1188.77億元，正式突破4G第一波競標時締造的1186.5億元歷史新高，刷新國內從3G、4G歷次競標以來新高紀錄。

主流頻段3.5 GHz在第225回合的最新競價，以暫時得標總標金1172.29億元，相較於該頻段總底價243億元，高出3.8倍，每一個區塊(10MHz)標金相當於43.42億元暫時得標。

(工商 )