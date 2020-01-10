IC通路商文曄科技（3036）公布2019年12月份自結合併營收約新台幣270億元，較前月合併營收下滑約19％，與2018年同期營收相比成長約19％。

2019年第四季自結合併營收約新台幣968億元，創季度營收新高，較第三季營收增加約1％，與2018年同期營收相比成長約13％。2019年全年自結合併營收約新台幣3,352億元，與2018年相較年增率約達23％，再創年度營收新高。

(工商 )