鐵肺天后戴愛玲上民視《娛樂超skr》，她一出場主持人阿甘、小路就用她經典的高音嘶吼歡迎，她覺得不夠high加入吼叫之外，還「彈舌」大展口技，也讓主持人驚嚇之外還大讚排灣公主「舌頭很厲害」，她笑說排灣族語言很多都有彈舌，這是她從小就會的。

她提到今年除了發行個人第10張新專輯《失物招領》，還預告2020年5月會有個人演唱會，新專輯也有別以往的新企畫，這次有跟黃妃的合作<歹姊妹仔>，讓她覺得很開心可以跟台語天后在音樂上的火花，她還提到專輯裡面的一首歌<暫時愛著我>，更邀請到好姊妹江祖平義氣相挺來演出MV女主角，她十分讚嘆江祖平兩秒就落淚的功力，導演一喊開始，親眼看到江祖平「說哭就哭」，自己卻在旁邊笑出來，更讓她佩服的是導演一喊「卡」，江祖平也不用情緒收回馬上指著她說：「戴愛玲妳幹嘛一直在旁邊笑！」讓她傻眼又驚訝。

(中時 )