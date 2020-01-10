反修例風波席捲全港，不少港人精神健康備受影響。國際醫學權威期刊《刺針》最新研究，去年患抑鬱症的香港成年人較2014年的佔領行動多5倍；出現創傷後壓力症(PTSD)症狀者的比例亦較當時多約6倍；合計患病率高達22％，即每5名本港成年人有1人屬精神困擾者。患病率與經歷大型災難、武裝衝突或恐怖襲擊的地區相似。

香港大學醫學院院長梁卓偉領導的一項為期10年港人精神狀況觀察性研究，最新發表於國際醫學期刊《刺針》，本次研究收集和分析了10年間9次大型數據，去年6至9月正值反修例衝突，期間展開了2次1600名受訪者以上的調查，研究人員以問卷評估疑似抑鬱症和懷疑創傷後壓力症，包括曾直接暴露於創傷性事件如目擊發放催淚彈或目擊肢體暴力情況等患病率，以22％患病率計算，估計全港成年患者多達138.6萬人，患病率與經歷大型災難、武裝衝突或恐怖襲擊的地區相似。

研究以全港有630萬成年人計算，去年有11％人患有疑似抑鬱症，即多達71萬人，而2014年的佔領行動前基線水平僅為約2％。目前患有疑似抑鬱症成年人比10年前增加了59萬人，估計當中30萬人可能與去年社會動盪有關。同樣地，佔領行動後的2015年底，僅約2％成人出現創傷後壓力症症狀，去年的相關比例卻高達32％，即增加了190萬人；而懷疑創傷後壓力症患病率約為13％，相當於約81萬人。

研究指，成人每天使用社交媒體2小時或以上關注社會政治新聞或事件，可能有較高風險患上疑似抑鬱症或懷疑創傷後壓力症。受精神困擾人士求助途徑中，少於一半尋求專業人士幫助。研究估計，本港額外有14萬人需尋求支援抑鬱症的門診服務，且有約36萬人需尋求與創傷後壓力症相關支援。梁卓偉指出，香港人均精神科醫生比例只有英國大約一半，公營醫療門診服務平均等待時間最長64周，認為香港應增加精神健康及社會支援服務供應，讓有需要病人可獲高質素服務。

(中時 )