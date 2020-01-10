Welcome back number zero. pic.twitter.com/mpNJ3Giwz9 — OKC THUNDER (@okcthunder) January 10, 2020

「忍者龜」韋斯布魯克10日迎來本季首次重返老東家雷霆主場之戰，儘管他毫不留情拿下全場最高34分，火箭仍遭雷霆無情炮火猛轟，最後以92比113慘敗，火箭輸球頭號罪人是「大鬍子」哈登，因為他全場17投5中，手感差到離譜。

雷霆賽前特地製作韋斯布魯克致敬影片，全場奧克拉荷馬球迷也他歡呼，但比賽一開打，情勢完全倒向雷霆，靠著賈林納利、薛洛德、保羅等人火力，雷霆一度取得19分大幅領先，也讓火箭完全被打到措手不及，只能依賴韋少火力苦撐。

打完上半場，火箭仍以48比60落後雷霆，來到下半場，火箭除了韋斯布魯克以外球員手感仍然低迷，只能眼見雷霆一舉擴大領先到26分之多，打到最後7分18秒，火箭總教練丹托尼乾脆換下所有主力，直接承認比賽進入垃圾時間。

生涯前11個球季都在雷霆效力的韋斯布魯克，擁有13項雷霆隊史最多紀錄，包含得分、籃板、助攻、抄截、上場時間、出場次數、勝場數、投籃命中數、投籃沒進數、罰球數、罰球沒進數、失誤與犯規，他在去年夏天才從雷霆跳槽火箭。

雷霆以賈林納利23分、11籃板表現最佳，整場比賽明顯都帶情緒打球的保羅，也有18分、6籃板及5助攻，畢竟去年夏天保羅遭到火箭總管莫瑞無情背叛，無奈被換到雷霆，對上火箭當然復仇心切，亞歷山大17分，薛洛德16分。

(中時 )