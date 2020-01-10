美國消費性電子展(CES)，資策會產業情報研究所(MIC)資深研究團隊前進展會，點名智慧健康、AR解決方案以及自動車趨勢將為中小型新創業者帶來商機。

資策會MIC資深研究團隊表示，智慧健康也是2020 CES另一個展會焦點，可觀察到產品應用開始不限於病患，而是透過各方面的融入日常生活，訴求讓人類活得更好、更有生活品質，包含睡眠科技、運動、照護、美容保養等應用與各種穿戴式量測設備。整體而言，運動應用的主流趨勢是結合虛擬模擬與實際動作，在娛樂中達到運動效果；照護應用則針對老人、幼兒等不同客群，提供客製化服務。資深產業分析師吳駿驊觀察指出，智慧健康廠商樣態多元且發散，然而可觀察到大數據的蒐集，與AI技術結合的趨勢明顯，未來智慧健康的多元需求勢必為中小型新創業者帶來商機。

根據資策會MIC資深研究團隊觀測，除了智慧家電，可發現家用機器人逐漸進入家庭應用領域，其結合了影像感測與AI技術，提供陪伴、照護與家電控制等功能。過去日系大廠積極開發機器人產品，近年韓系大廠也紛紛投入產品研發，企圖運用至商用、家用領域。資深產業分析師許桂芬認為，未來隨著AI技術導入，家用機器人將提供更多功能，包含居家清潔、環境監測、空氣清淨、陪伴、照護等，在產品設計上也會更多元，如傳統人型、寵物造型、球型等。

觀測2020 CES，資策會MIC資深研究團隊表示，可看到AR廠商參展規模明顯增多，主要是在產品、技術與應用有所突破，如過去最為人詬病的電池續航力、散熱等議題，而外觀也更有設計感。資深產業分析師林巧珍指出，可觀察到不少新創業者企圖從B2B應用市場起步，目標朝向AR眼鏡取代手機發展。另外，參展的AR廠商多為解決方案供應商而非硬體製造商，未來可望透過AR軟體開發平台、數據分析服務等作為主要獲利來源。

汽車產業仍然2020 CES最受矚目的焦點。資策會MIC副所長洪春暉表示，觀察汽車產業演進軸線，從CES展場中可發現兩個明顯方向，一是智慧化、自駕化，一是電動化，這兩條軸線在初期呈現分頭進行，近期已開始逐漸交叉、整合，使整體汽車產業出現大幅度變革，新興業者加入汽車供應鏈的空間也更為明顯。除了如Tesla等電動車業者外，傳統汽車大廠也已紛紛加入電動車市場，未來競爭態勢將更白熱化。

(時報資訊)