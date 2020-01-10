國民黨立委候選人宋瑋莉於10日上午找來國民黨中央委員連勝文以車隊掃街，並呼籲選民集中選票。（吳康瑋攝）

國民黨立委候選人宋瑋莉於10日上午找來國民黨中央委員連勝文以車隊掃街，並呼籲選民集中選票。（吳康瑋攝）

國民黨立委候選人宋瑋莉於10日上午找來國民黨中央委員連勝文以車隊掃街，並呼籲選民集中選票。（吳康瑋攝）

陷入激戰的基隆地區立委選戰，國民黨立委候選人宋瑋莉於10日上午找來國民黨中央委員連勝文以車隊掃街，並呼籲選民集中選票，連勝文表示，台灣的年輕人已經等民進黨等了四年，但都沒有改變，外交、經濟方面都只有惡化，他呼籲選民將選擇換個人投給韓國瑜，並強調「至少投給韓，台灣還有機會改變」。

連勝文指出，現在台灣面臨到許許多多的問題，民進黨政府都沒有辦法改善，憑什麼要選民相信，「選舉後就會改變？」，他直言，民進黨不可能解決、改變現況，往後只會變得更差，他說到，自己相信將票投給韓市長，才有可能改變台灣逐漸壓迫的未來，並強調，至少投給韓，韓可以將現況一些錯誤的政策、錯誤的方向，逐一的重新撥亂反正。

連勝文呼應自己在臉書上發文「一黨獨大所擁有的絕對權力，導致民進黨絕對的腐化」，他指出，民主應該有所制衡，民進黨政府藉由反滲透法清除異己，更有因此被抓去調查的民眾，現況已經非常緊繃，他呼籲選民，在最後關鍵的時刻，集中選票，團結來「衝票、投票、拉票」，我們很有信心勝出。而宋瑋莉也接著強調，他身為在地民眾的意見代表，重申在地人民唯一的目標，就是下架民進黨政府，並讓在野重新執政、撥亂反正，當你票投下去的那一刻，也就是你為自己未來覺得的那一刻，她指出，為讓台灣的政治能重新彰顯民主自由的正確方向，總統票一定要支持2號韓國瑜、基隆立委選票要投給2號宋瑋莉，政黨票要支持9號國民黨。

(中時 )