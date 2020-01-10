海巡署中部分署第3岸巡隊苑裡安檢所人員，9日下午近3時許，在苑裡漁港下水道口發現1隻死亡豬屍，現場立即架設封鎖線管制，並聯繫苗栗縣動物保護防疫所派員協處，防疫人員10日現勘觀察豬屍外觀，排除感染非洲豬瘟可能，實施消毒作業後，將豬屍就地掩埋。
第3岸巡隊指出，苑裡安檢所人員9日下午2時50分，於苑裡漁港內中堤與南堤交接下水道口進行例行性巡查時，發現1隻死亡豬隻屍體，時值非洲豬瘟防疫重點期間，立即啟動防疫機制，管制人員進出，並通報動物保護防疫所派員至現場協處。
動物保護防疫所人員10日現場勘查後表示，豬屍外觀無呈現皮下出血、紫色血斑的特徵，且豬屍完整無潰爛壞死情形，排除感染非洲豬瘟可能，後續由現場人員實施消毒作業並將豬屍就地掩埋。
海巡署中部分署第3岸巡隊呼籲民眾，如在岸際或海上發現可疑死亡豬隻，請即刻撥打海巡免付費118服務專線，將豬瘟疫情杜絕於境外，保護台灣畜牧業的經濟命脈。
(中時 )
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