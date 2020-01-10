設置誘捕籠。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真）

利稻小熊逃脫，迄今仍找無蹤影。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真）

台東林管處照養在特有生物保育研究中心低海拔試驗站的利稻小熊(Litu)在2日健康檢查前意外逃出籠舍，經投入大量人力、物力、科技器材進行搜尋及誘捕，迄今仍未發現，也未接獲附近居民發現及通報，有民眾開玩笑的說：「小熊返鄉投票去了！」

Litu脫逃後，相關人員立即啟動誘捕機制，同時參酌多位專家建議，緊急設置8處誘捕籠陷阱、佈設8處蜂蜜、氣味劑、誘餌，並架設17台紅外線自動相機，其中10台更具即時傳輸功能，24小時全天候排班監控。

特生中心主任陳元龍率團隊前往部落、社區說明，並至附近果園、農地勘查，並無發現熊跡；林務局農林航空測量所也出動空拍無人機，以高空熱感應成像儀協助偵搜Litu出沒動態，截至目前未再發現利稻小熊蹤跡。

依據現場人員研判，由於特有生物保育研究中心低海拔試驗站唯一一面不鄰溪的區域與大雪山山區相鄰，該區域森林植物相豐富，原本即有臺灣黑熊活動，屬於臺灣黑熊重要棲地，而依Litu活動能力，有可能已進入該區森林返回山林，若Litu能返回山林，應會很快發揮生存本能，適應野外環境。

利稻小熊經過3個月照養後，體重由原來16公斤，長到37.5公斤重，經過2次的健康檢查，顯示小熊的健康狀況良好。Litu去年9月27日晚間，闖入海端鄉利稻村雞舍吃飼料被誘捕的台灣黑熊幼熊，經台東林管處緊急安置照養，並經利稻族村族人命名。台東林區管理處近期將前往利稻部落說明，讓族人們能夠充分了解目前搜尋Litu的進度與現況。

台東林區管理處劉瓊蓮處長表示，後續將與照養團隊、特有生物保育研究中心低海拔試驗站及大雪山森林區轄管的東勢林區管理處合作，協請周邊部落村民組隊擴大陸域搜索範圍，持續監測及搜尋利稻小熊蹤跡。台東林管處呼籲，如有民眾發現Litu蹤跡，請勿驚慌，請即時通報特有生物保育研究中心低海拔試驗站，電話04-25911709。

(中時 )