材料通路商崇越科技（5434）公告12月份合併營收為32.92億元，首度突破30億元大關，月增15.3％、年增30.6％，創下月營收歷史新高；2019年全年合併營收達317億元，年增9.84％。

崇越除12月營收創新高外，亦雙雙改寫季營收及年營收新高紀錄。2019年公司營收逐季攀升，第四季營收達88.16億元，寫下新高紀錄，年增近兩成。隨著崇越步入30周年，年營收首度突破300億元的里程碑，全年營收達317億元，業績表現亮眼。

(工商 )