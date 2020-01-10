已從命理師成功轉型為女企業家的雨揚老師，不僅忙於拓展事業版圖，還熱衷於繪畫創作，並即將在1月10日至1月26日於中正紀念堂三樓4展廳舉辦「時代魅力三人展」，與羅廣維、黃太平兩位藝術家一起開聯展。

她透露繪畫是自幼的興趣，但因為家境貧窮，唸書之餘也要分擔家計，讓她只能忍痛割捨對繪畫創作的熱愛；如今事業有成，她重拾畫筆，希望能一圓兒時的心願。

這次參展主題之一，是為符合2020年庚子年為桃花年的特色，特搭配十二月份繪製不同的吉祥花卉，從一月份《白梅傲雪》的梅花，到十二月份《鬱金暖情》的鬱金香，作品細膩生動，表露優雅寫意的韻味，引人入勝。

雨揚老師的吉祥花卉也製成「2020金鼠開運」的公益年曆，搭配每月不同的花神及花語，深受粉絲喜愛，也將販售公益年曆的部分所得捐贈給「雨揚慈善基金會」，持續推行公益，把愛帶給弱勢團體，幫助他們的生活，也祈願我們的社會能越來越美好。

(中時 )