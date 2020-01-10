中央氣象局指出，明天(11)投票日全台各地天氣穩定，北部白天高溫可達27度，中南部更高達28度，明天傍晚竹苗雲量開始增厚，晚上北部地區開始有降雨機率發生，受周日冷氣團南下影像，晚間氣溫開始明顯下降。

氣象局預報員劉沛滕表示，明天投票日各地晴朗，溫度方面，全台白天溫度偏高，北部、東北部地區26-27度；桃竹苗22-25度；中南部26-28度，不過西半部清晨低溫14-17度，日夜溫差10度左右，提醒民眾還是得適時增添衣物保暖。

劉沛滕指出，天氣方面，白天僅東部有零星陣雨，晚上開始北部地區也有局部地區降雨機率，傍晚竹苗地區雲層增厚，中南部及金門馬祖地區清晨有起霧跡象，行車民眾務必開車頭燈慢行。

周日(12)將有另一波冷氣團南下，預計周六晚上和周日凌晨氣溫開始驟降，此波冷氣團伴隨的水氣較充足，除了北部及東半部迎風地區有短暫雨機率發生外，中南部山區也可能有局部短暫雨。

另外3000公尺以上高山如合歡山、玉山等均有降雪機率，降雪最可能時間為周日到周一凌晨之間，不過道路也可能結冰，提醒欲上山賞雪民眾稍微留意。

空氣品質方面，環境風場仍偏東風，西半部擴散條件不良，中部近山區及南部污染物易累積，午後須留意中南部地區受光化作用影響致臭氧濃度上升，提醒中南部民眾出外攜帶口罩，敏感體質及呼吸道脆弱民眾請多加留意。

(中時 )