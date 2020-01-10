民進黨候選人李昆澤則是一早與選區同黨籍議員同步站路口拜票，表達民進黨中央、地方大團結。（李昆澤競選團隊提供／洪浩軒高雄傳真）

大選倒數計時，高雄立委第五選區藍綠候選人戰況激烈，10日新北市長侯友宜特地錄音給選民，希望為國民黨候選人黃柏霖爭取更多民眾支持；民進黨候選人李昆澤則是一早與選區同黨籍議員同步站路口拜票，表達民進黨中央、地方大團結，未來會共同建設高雄。

大選前1天，侯友宜力挺黃柏霖，特地錄音希望獲得選民青睞，侯友宜表示，黃柏霖是一位無論做任何事情都相當認真、堅持又努力的民意代表，現在黃柏霖陷入苦戰，希望大家給他鼓勵與支持。

黃柏霖表示，相當感謝侯友宜特地錄音給選民為他加油打氣，也感謝一路以來受到高雄市民的信賴、栽培，他呼籲大家集中選票，支持一個在地的好子弟。

對手李昆澤則是一早7時與康裕成、何權峰等5名議員在民族路、九如路口拜票，隨後分區車隊掃街，上午於苓雅區八里，下午於三民全區，展現強烈氣勢與決心。

李昆澤強調，明天就是投票日，今天與高雄市同黨籍議員分進合擊，表現團結與決心，爭取市民頭家的支持到最後一刻，這次大選關乎台灣的未來，因此他呼籲所有人明天一定要去投票，每一票都是關鍵，每一票都是民主的展現，懇請市民朋友支持。

(中時 )