星宇航空即將開航，但臉書粉絲團卻緊急公告，張國煒親駕首航澳門班機更改的異動通知，表示為了體恤董事長的辛勞，因此將要更改執飛班機，以符合飛航員的法規規範，對此星宇也致歉，並表示將協助改票及退票事宜，且將不收取手續費。

星宇航空在粉絲團公告，董事長張國煒小年夜班機更改異動通知，為體恤星宇航空斜槓代表－「K董」身兼董事長要主持首航儀式，還要兼顧正機師值勤的雙重身份，因此不得不向大家宣告修正原訂1月23日K董親自執飛來往澳門的班機 （JX205和JX206）， 將提前成JX203及JX204這兩個班次，以符合飛航員的Duty Hour的法規規範。

而星宇航空也針對此公告道歉，已經完成訂位購買JX205和JX206兩班次的旅客，星宇航空的客服部門也將主動聯繫，協助改票或退票事宜，並將不收取手續費，也歡迎大家洽詢客服中心 886-2-27911199。

(中時電子報)