黑鷹直升機失事墜毀山區，造成參謀總長沈一鳴等8名軍官殉職以及5人受傷，而傷勢較輕的通次室中將次長曹進平恢復狀況良好，已於今早11點出院，而下個可能出院的人應是劉孝堂。

墜機當晚，5名傷者先後被送到內湖三軍總醫院急救，先是通次室中將次長曹進平、作計室中校作參官周欣頤及黃佑民等三人，接著是作計室少將處長劉孝堂，最後是陳映竹，其中曹進平傷勢較輕，是走著進三總急診。

而三總院長蔡建松表示，曹中將傷口已漸癒合、瘀清的腫也消了，心理狀況也恢復的不錯，經評估已經可以出院，出院後只要回創傷門診做傷口收尾即可，不用做復健。因此曹進平中將已於今早11點出院。

另蔡建松也指出，第二位可能出院的傷者應是劉孝堂，但仍要再做確認評估，至於傷勢相對較重已轉出加護病房的黃佑民及陳映竹，狀況持續進步中，黃佑民已可下床走路，陳映竹這兩天也準備下以下床，狀況良好。

(中時 )