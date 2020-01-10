富邦悍將今與美國籍投手羅力(Mike Loree)、包林傑(Ryan Bollinger)以及伍鐸(Bryan Woodall)正式完成簽約，再加上前月已公布加盟的索沙(Henry Sosa)，富邦正式完成2020年外籍球員的布局安排。四名洋投目前都在海外進行自主訓練，預計農曆年後將正式向悍將報到並投入春訓，共同備戰今年球季。

即將邁入在中職第八個球季的羅力，每年均以穩定的表現幫助球隊，累積1142局、84勝、964次奪三振的成績，更讓羅力17度得到投手個人紀錄獎座的肯定。新球季即將挑戰個人百勝與千K紀錄的羅力表示：「相當興奮能再次與富邦簽約，我將竭盡所能幫助悍將與我們的球迷拿下2020年的總冠軍。」

富邦悍將與包林傑續約。（富邦悍將提供／鄧心瑜傳真）

去年六月正式登錄悍將一軍的包林傑，整季留下108局、6勝的成績，10.5的奪三振率更是悍將投手群之最，季末持續參加澳洲職棒維持投球手感，新球季要再展包大人威名，幫助悍將拿下佳績。前一球季因傷勢影響表現的伍鐸，在去年季中返美後持續調整身手，農曆年後再度來台參與悍將春訓，將拿出勝投王實力爭取進入開季名單。

在完成洋將布局策略後，球團也即將在13日正式展開春訓，並於農曆年後視洋投整體表現決定開季登錄名單。富邦悍將四名洋投去年聯手拿下28勝，在經過前一球季的磨合後，今年可望繳出更亮眼的成績單，幫助球隊力拼隊史最佳成績。

(中時 )