今年228有3天連假，交通部民用航空局規劃自2月27日至3月2日為航空疏運期，共計5天，澎湖、金門、馬祖等3離島管制航線，將提供994架次、共7萬4274個座位數，1月13日上午9時起開放訂位。由於遠東航空仍在停飛狀態，民眾只能買到華信與立榮航空機票，比較去年228連假的座位數，今年平均一天會少掉約2500個，機票更加難搶。

民航局指出，228連假仍以航空旅運需求較大的澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已規劃加開班機及放大機型因應需求。運能提供方面，澎湖航線（不含澎湖－金門航線）共提供470架次、3萬2618個座位數；金門航線440架次、3萬5916個座位數；馬祖航線84架次、5740個座位數，後續亦將視需求狀況適時增班。

遠東航空去年12月12日無預警宣布停飛，即使公司隔天改口是誤會，民航局仍認定遠航違反《民航法》規定且情節重大，日前向交通部建議廢止遠航營業許可，而遠航至今也維持停飛，沒有要申請復飛的跡象。

民航局表示，下周開賣的228連假離島管制機票，並沒有把遠航算進去，民眾只能買到立榮或華信機票。

根據去年資料，2019年228連假離島管制航線，6天共提供1300架次、共10萬4096個座位數，平均每天有216班、1萬7349個座位。今年少了遠航，平均每天為198班、1萬4854個座位，想趁228連假返鄉的離島民眾，機票會更難搶。

(中時 )