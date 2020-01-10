「潭子女兒」雞排妹鄭家純（左）賣力為無黨籍立委洪慈庸（右）助選。（王文吉攝）

雞排妹鄭家純（中）首度助選獻給無黨籍立委洪慈庸（右）。（王文吉攝）

雞排妹鄭家純（中）陪同洪慈庸（右）到潭秀夜市掃街，吸引上百名男粉絲興奮追隨，險些在夜市暴動。（王文吉攝）

雞排妹鄭家純（左）陪同洪慈庸（右）夜市掃街拜票，兩人大嗑雞排。（王文吉攝）

台中市立委第三選區戰況激烈，無黨籍立委洪慈庸連兩天請來雞排妹鄭家純助陣。鄭家純表示，她是「潭子女兒」，選前提早2天回鄉，昨陪同到潭秀夜市拜票，今日一早再加場潭子車隊掃街，她肯定洪慈庸為地方爭取建設，協助國軍退場機制，籲潭子民眾集中選票支持。

雞排妹鄭家純昨晚返回潭子老家，並與洪慈庸前往潭秀夜市拜票，吸引上百名男粉絲興奮追隨，險些在夜市暴動。雞排妹首次助選效果奇佳，隔天一早乘勝追擊，再度合體洪慈庸進行潭子車隊掃街，同樣發揮催票力道，沿途受到民眾熱烈歡迎，還有支持者放鞭炮迎接。

媒體在車隊出發前詢問「為何第一次助選獻給洪慈庸」？雞排妹稱讚，洪慈庸曾獲得5次優秀立委評鑑，並感謝洪慈庸這4年帶給潭子的改變，她身為潭子女兒當然要支持洪慈庸。至於會不會擔心助選被貼標籤，雞排妹揶揄自己說「過去的標籤已滿到臉都看不到了。」

針對外界抹黑洪慈庸「不接受陳情」，雞排妹也打抱不平說，洪慈庸協助超過300軍事件陳情案，也推動退場機制，讓國軍弟兄姊妹未來的職涯規畫更順利、國軍體制更健康。

洪慈庸用沙啞聲音表示，投票倒數最後一天，一樣會抱持平常心且全力衝刺；競選一直很努力，團隊也很用心服務，雖然喉嚨已經燒聲，仍會持續把握時間拉票、感動選民朋友。

(中時 )