吳慷仁為戲曬黑、減重、練排灣族語和客語。公視提供

導演曹瑞原跟吳慷仁講戲。公視提供

温貞菱飾演「蝶妹」。公視提供

黃遠有排灣族血統。公視提供

在險峻環境拍攝。公視提供

拍攝135天終於殺青，導演曹瑞原坦言「這部片是我拍片以來最辛苦的」。公視提供

法比歐（左）與黃健瑋（右）首次同台飆戲，殺青最感念導演與劇組人員的辛苦付出。公視提供

導演曹瑞原：「謝謝祖靈與族人朋友的祝福，我們平安地走過來了」。公視提

為刻畫150年前福爾摩沙的樣貌，劇組耗資在台南打造場景。黃健瑋（左1）為角色學騎馬、增胖17公斤。公視提供

邀來排灣族的查馬克・法拉屋樂（前左2）與九天民俗技藝團的余竺儒（前左3）演出劇中重要的原住民角色。公視提供

耗時3年籌備的公視史詩旗艦劇《傀儡花（暫名）》由享譽國際的金鐘獎導演曹瑞原執導，改編自陳耀昌醫師同名小說，自去年8月遠征屏東主場景開鏡，歷經屏東、台南、新北、苗栗等地長達135天的拍攝，日前終於殺青。

劇組今（10）日公開最新劇照讓戲迷們搶先一睹為快。曹瑞原導演回首這段艱難的旅程，有感而發表示，「這是我生命中經歷過最重要的一堂課！大家都經歷了一段生命中難以再度去感受、去付出的旅程，這部片是我拍片以來最辛苦的」。

金獎導演曹瑞原繼《一把青》後，睽違3年半再次接下重擔將《傀儡花》原著小說影視化，演員邀來吳慷仁、温貞菱、法比歐、周厚安、雷洪、夏靖庭、黃健瑋、黃遠、查馬克・法拉屋樂、雷斌・金碌兒、余竺儒、張瑋帆、郭芷芸等人參與演出。

為了呈現150年前台灣首次簽署國際和平條約的故事，曹瑞原坦言太困難、太辛苦，「因為一切太難，太多時候無力抗衡、無能為力，讓自己降卑…降卑…降至最卑！」曹瑞原還笑說：「我請製片組把我的房間安排離大家最遠的一間，因為我不想讓大家半夜聽到我在哭。」

曹瑞原特別感謝劇組同仁：「我真的很謝謝大家，我聽過很多劇組換人不斷，劇組卻一路堅持下來並且完成，10集的戲，演員組找來超過6000人次演出，相信已打破台劇紀錄。」

在135天拍攝期間，至少有90天的日子都是凌晨5點多出班，半島詭譎多變的天氣，很多時候只能耐心等待。曹瑞原表示：「現場其實有很多突發狀況，我每天看到這群工作人員就覺得，拍這個戲那麼辛苦，為什麼你們還願意在這裡，幫我、跟我一起奮鬥…。」坦言「這個苦真的是我拍片以來最苦的，再也沒有那麼苦了…，離別是感傷的，可是我永遠永遠會記住這段大家一起走過來的路」。

曹瑞原也感謝較早殺青、飾演社寮頭人「水仔」的吳慷仁，「有慷仁在我很安心，他一加入，演員們也都被帶動起來，他的排灣族語、客語也學得很好；他已經是能獨當一面的演員，非常成熟，狀態很好！」吳慷仁說：「剛殺青的時候在想不知道台灣的影視作品能走到什麼地方，但是還有機會走在這條路上…真好，能參與這部戲，真好，謝謝劇組所有的你們，這次真的是上刀山下油鍋了。」

劇中飾演「蝶妹」的温貞菱同感這是有史以來最艱辛的旅程，「這部戲幾乎是劇組所有人將自己的精神與肉體全權奉獻」。拍攝期間讓她印象深刻的是，無論是大雨或寒流、或在落山風十七、八級的陣風裡，劇組同仁總是能毫不猶豫將自己的膝蓋跪進溪水、泥巴地裡，謹慎快速的完成工作，打趣形容：「樂觀一點想像是打遊戲這樣，但是沒有人可以補血，僅存一滴血量都要繼續奮鬥到最後一刻。」

首次演出電視劇的法比歐，挑大樑飾演到台灣調查「羅妹號事件」的法裔美國領事「李仙得」，這是他第一次用英文劇本演戲，也是第一次在外地長時間拍攝，「過程有時覺得很孤單，我也學習在其中與自己獨處，相信自己可以做到，這是我在此次拍攝中很大的收獲。」他特別提到，「殺青當晚沒有再收到通告單，突然有點失落感，我知道真的要離開劇組了，明天不會再一起工作了，有點不習慣，很想念大家」。

周厚安飾演英國洋行代理人「必麒麟」，這是他出道以來拍過最長的一部片，「我的戲份殺青幾天了，雖然現在的平靜和舒適是很珍貴的，卻不能不承認我確實會懷念在劇組的日子。」周厚安認為，演員常常被給予最高的榮耀，而這齣戲裡表現最傑出的是劇組同仁，「因為不管颳風下雨、炎熱風沙、早起晚歸，都不減他們在現場的熱情，特別感謝他們。」

周厚安拍戲期間也因太少看到家人，開始每天與媽媽通電話的習慣，「就算沒有重大的事情或故事分享，光是有一個溝通就足夠了，這幾個月讓我家裡的關係更好，更親密了」。

有一半排灣族血統的黃遠，演出「阿杰」一角，這個角色是客家與原住民混血的血統，他認為這部戲最特別與難得的就是跟這塊土地的互動與連結，「感謝這份土地回饋的一切，能與曹導及前輩演員一起工作倍感榮幸，也對自己的表演有所檢討與認知，謝謝大家給了我很多的養分。」

為戲增胖17公斤、演出台灣總兵的黃健瑋笑說：「殺青最大的收穫是覺得自己變成熟穩重了。」他最想謝謝曹導邀請他參與這次的演出，以及所有幕後工作人員的付出，「沒有他們，這一切不可能發生」。

曹瑞原也感謝屏東縣政府、台南市政府、新北市政府對劇組的協助與支援，更特別感謝部落族人們的支持與參與，不管是地方角色徵選，還是祈福祭儀，甚至多次帶著劇組進入深山拍攝，曹瑞原感性說：「謝謝祖靈與族人朋友的祝福，我們平安地走過來了。」

(中時 )