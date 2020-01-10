大法庭新制實施後，首件統一法律見解案件出爐。最高行政法院大法庭裁定變更見解，後死亡配偶之夫妻剩餘財產分配請求權，繼承人應自6個月後補申報遺產稅，如果逃漏不申報核課時間為5年。大法庭作成裁定後，由提案庭依裁定作成終局判決。

最高行政法院承審庭將法律爭議提案予大法庭裁判，以統一各庭間歧異之法律見解，經大法庭去年12月13日行言詞辯論後今日宣示裁定，此是大法庭新制於去年7月4日上路施行以來首件裁定，寫下台灣司法史上的新頁。

(中時 )