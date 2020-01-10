司法首例 大法庭統一見解出爐 13:432020/01/10 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 資料照片 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大法庭新制實施後，首件統一法律見解案件出爐。最高行政法院大法庭裁定變更見解，後死亡配偶之夫妻剩餘財產分配請求權，繼承人應自6個月後補申報遺產稅，如果逃漏不申報核課時間為5年。大法庭作成裁定後，由提案庭依裁定作成終局判決。 最高行政法院承審庭將法律爭議提案予大法庭裁判，以統一各庭間歧異之法律見解，經大法庭去年12月13日行言詞辯論後今日宣示裁定，此是大法庭新制於去年7月4日上路施行以來首件裁定，寫下台灣司法史上的新頁。 (中時 ) #法庭 #裁定 #統一 #法律 #司法 也許您會感興趣 推薦閱讀 統一投信台股基金績效優 定期定額優惠延長 10:212020/01/06 財經 永和分屍案 法院裁定3外籍嫌繼續羈押 11:102020/01/06 社會 回收處理費申請釋憲 保力達B老董親上憲法法庭 13:412020/01/06 社會 中影遭認定為不當黨產 法院裁定停止執行 11:142020/01/07 社會 法院裁定中影資產可解凍 黨產會不服將提抗告 18:462020/01/07 政治 前調查官恐嚇立委余天與顏寬恒 裁定20萬交保 08:532020/01/08 社會 何如芸與飯店少東離婚官司 親自現身家事法庭 10:102020/01/08 社會 何如芸離婚調解 庭後4字吐心聲 13:232020/01/08 社會 企業漏開發票 可向國稅局檢舉 17:012020/01/09 財經 潤寅千金楊宇晨可否交保回家過年 法官今裁定 10:242020/01/10 社會 社會熱門新聞 2女吃醋爭愛 互傳簡訊與性愛片對嗆 - 社會 彰化9旬翁過馬路遭輾斃 行車紀錄器畫面曝光 - 社會 新竹地檢查賄選 見現金買票案 - 社會 蔡英文今晚凱道造勢 警方公布交管措施 - 社會 美人妻偷吃鮮肉男 「中鏢」出軌曝光 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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