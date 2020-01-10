金城分局日前接獲相關情資後，在檢察官指揮下協同福建省調查處在金城鎮金山路、環島西路，查獲2處以民宅做為掩護的選舉賭盤和「六合彩、大樂透、539」簽賭站。（李金生攝）

金門檢警調聯手破獲總統副總統選舉賭盤，現場查扣現金新台幣27萬、帳冊10本、平板電腦2台、手機7台、簽注單36張、存摺。（警方提供）

金門檢警調聯手破獲首宗以「菜」、「魚」及政黨顏色做為代號，供人下注的總統副總統選舉賭盤，涉案李姓台籍嫌犯遭依違反「總統副總統選舉罷免法」、刑法「賭博罪」移送偵辦，3名賭客也依社會秩序維護法裁罰，並擴大追查幕後上游組頭及網站。

金城分局日前接獲相關情資後，在檢察官指揮下協同福建省調查處在金城鎮金山路、環島西路，查獲2處以民宅做為掩護的選舉賭盤和「六合彩、大樂透、539」簽賭站，現場查扣現金新台幣27萬、帳冊10本、平板電腦2台、手機7台、簽注單36張、存摺。

警方調查，涉案5旬李姓台籍男子原在大陸工作，經常「小三通」往返兩岸，2年前開始透過朋友介紹，以通訊軟體微信為聯絡方式，再利用平板電腦在賭博網站的帳號下注。最近並加入總統副總統選舉賭盤供人下注，警方查獲各類賭盤合計6筆20餘萬元，平均每日下注金額在3-5萬元之間。

警方繼續追查該賭博網站與大陸和台灣之間，有無違法的具體連結關係，包括可能影響選情的對岸資金來源，或做為台灣大賭盤下游「金門站」的可能性在內。

金門地檢署檢察長洪家原和縣警察局長張國雄指出，本案有意圖使人不當選，影響選舉及聚眾賭博等罪責，將依法嚴辦和追查內情，目前也對現金買票加強查緝，任何違法情事絕不寬貸。

(中時 )