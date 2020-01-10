位於國家兩廳院戲劇院地下樓層的表演藝術圖書館，使用人士包括專業人士、學生、表演藝術愛好者等。（李欣恬攝）

表演藝術圖書館成立至今27年，是專業人士、學生、表演藝術愛好者做研究、聽音樂的空間。（李欣恬攝）

國家兩廳院表演藝術圖書館預計在今年夏天閉館整修，未來也將串聯台中國家歌劇院、 衛武營國家藝術文化中心，建置數位平台。國家兩廳院副總監許美玲今（10日）表示，「整修是為了擴大館藏和服務功能，裝修期間，線上借閱服務仍不中斷。」

位於國家兩廳院戲劇院地下樓層的表演藝術圖書館，成立於1993年，以建構表演藝術資訊中心為目標，典藏包括音樂、戲劇、舞蹈、舞台、劇院管理等資料。此外，也扮演兩廳院文獻資料的典藏角色，包括主辦節目的海報、節目單、錄影帶、數位光碟、每日演出錄音等。近年則發展建置數位資料庫，提供民眾網路查詢使用。表演藝術圖書館的服務與借閱對象，主力為國家兩廳院會員，非會員大眾也可出示身分證，入場體驗使用。

許美玲表示，順應數位時代，圖書館不單是收藏知識的管理者，更是知識傳播者和創造者，「為了擴充館藏資源，預計和台中國家歌劇院、衛武營國家藝術文化中心一起建置數位平台，一起串聯場館紀錄、演出紀錄等相關文獻典藏，讓數位典藏系統更豐富。」

許美玲表示，今年預定的裝修工程則是因為設備老舊，必須更新，「我們預計今年第一季邀請會員一起參與，共同討論對表演藝術圖書館的想像；理想狀態是在暑假期間動工，並在2020年底完成。」

表演藝術圖書館2020春節休館日為1月21日至29日，其中21日至23日為停電保養。

(中時 )