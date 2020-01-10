路跑競賽搶頭香，路線出爐了。（吳敏菁攝）

路跑競賽搶頭香，報名贈送金錢母。（吳敏菁攝）

南瑤宮「搶頭香」邁入第10年，年年在除夕掀起熱潮，從頭香哥躲廟門衝第一，香爐包棉被，爆發肢體衝突，創造話題十足，今年首度變革「拜頭香」，改為路跑競賽搶頭香，同樣引起熱烈討論，要跑才能插喔？8888元等名次獎金還在，總有想衝第一，一路狂奔衝啊！名次怎麼計算，還要鳴槍算、拉終點線嗎？信徒們拭目以待。

彰化市長林世賢表示，為了讓搶頭香更有意義和安全，今年變更規則，讓有參加民眾先報名，路跑一段後，消耗一下除夕吃下的大魚大肉的油脂，然後一人一炷清香向媽祖潛心祈求，「人人攏是頭香，人人攏好運」。

各路英雄好漢、路跑女王衝吧！首創「路跑競賽搶頭香」將從南瑤宮廟埕出發，北上直抵旭光路口折返，約是1.5公里，區分男子組、女子組，判定各組前3名，第1名獎金8888元、第2名獎金6666元，第3名獎金5168元。

林世賢說，這次拜頭香的慢跑很輕鬆，吃年夜團圓飯後全家一起來廟口，和三太子一段健身操後，再來跑一段，起跑點和終點都設在南瑤宮門口，有效分散香客，讓媽祖保佑闔家平安，只要有報名，沒有得名次，還是可以贈送錢母、彰化媽祖樂活毛巾等。

南瑤宮表示，「人人攏頭香、人人攏好運」一起拜頭香，受理報名限量1000名，報名添油香優200元，開立感謝狀惠存，贈送彰化媽祖樂活毛巾、招財進寶金幣錢母、行車安全紅綾及摸彩券。添100元油香，開立感謝狀惠存，贈送恭喜發財金幣錢母、彰化傳承香火袋及及摸彩券。

「祈求招財進寶金錢幣母活動」1月25日、大年初一至1月27日、大年初三，連續3天在南瑤宮三殿舉行，每日限量300分，上午9時發號碼牌，10時準時開始。

(中時 )