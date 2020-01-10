澳洲警方昨向媒體證實，國民黨副秘書長蔡正元與大陸商人孫天群對自稱共諜的王立強威脅利誘，也公布蔡正元與孫天群的對話截圖。蔡正元上午接受廣播專訪表示，這些都是經變造過的內容。他強調，自己從頭到尾都不相信王立強的言論，而民進黨也深知王立強是騙子，「看不出邱義仁有這麼做」，批評澳洲包庇騙子，製造國際事端對民進黨有利。

澳洲《世紀報》與《雪梨晨驅報》也掌握蔡正元通訊軟體的對話截圖，顯示蔡給孫天群三項對王立強的承諾，包含「讓中國撤銷他的通緝，且不干擾他在海外居留」、「有台商會替他清償在中國的債務，不讓他姐姐和父親為難」、「讓中國輕輕處理他的司法責任，可以自由進出中國」等。

「變造簡訊對話截圖跟變造護照相比，簡單多了」，蔡正元上午接受《POP搶先爆》專訪表示，這個簡訊是變造過，他原本提到的三項要求都是王立強提出來的，王立強知道向心要來台定居，內文中的台商指的就是向心，孫天群因聽不清楚，他就用文字跟孫說。

蔡正元說，自己跟王立強解釋過，若要孫天群先給他錢才肯講向心不是共諜頭子，這部分王立強須自己與孫天群談，自己不介入。他強調，與王立強談判，就把他當成綁架向心的綁匪來看，因此預料王立強一定會金錢勒索。

蔡正元指出，關於「國民黨已經同意可讓王立強安全定居台灣」這句話也是經變造過的，這都是王立強的說法，王可能涉及使用兩面手法。

至於王立強向孫天群說，民進黨答應給他一筆錢，讓他更名改姓，萬一澳洲政治庇護不成，可到台灣長久居留，蔡正元認為這段情節荒唐，他從頭到尾都不相信王立強，也知道民進黨心中深知王立強是騙子，「我根本看不出來邱義仁有這麼做」，而澳洲也知道王立強詐騙，但利用王立強做國際政治鬥爭工具。

蔡正元批評，很多改革開放以後到香港發展的大陸人，已經成為很強的政治經濟力量，台灣人不爭取這部分力量，反懷疑他們為共諜，找理由扣押，對台灣長期傷害會大到無法想像地步，向心是很糟糕起點，民進黨真的做錯了。

(中時 )