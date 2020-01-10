距離投票日不到24小時！國民黨新北市第九選區立委候選人林德福力拚連任，今（10日）在臉書中發布Q版林德福文宣，提醒民眾投票時要攜帶投票3寶身分證、印章及投票通知單。

投票3寶分別為，身分證 （必帶）、印章（簽名、指印亦可）、投票通知單 （可加速選務人員查對作業，若無亦可投票）。每個人會領到總統票、區域立委或原住民立委票、政黨票等3張選票。

進入投票所絕對不能攜帶手機、攝影器材、不能亮票、撕毀選票、把選票帶走、不能攜帶宣傳品及拉票。

投票時應以選舉委員會製備之圈選工具圈選，以「蓋私章」「按指印」或「簽名」方式圈選，均為無效票，每張選票只能選1個候選人或政黨，選2個以上等於無效票喔

另外，林德福團隊也提醒，1月11日凌晨零時起至1月11日下午4時止，請勿從事任何競助選活動、發送簡訊、LINE、社群網FB催票等行為。

(中時 )