愛奇藝《青春有你2》日前公開由《偶像練習生》第一名出道的人氣偶像蔡徐坤回鍋擔任青春製作人代表，偕同歌唱導師Ella陳嘉樺、舞蹈導師韓團BLACKPINK的Lisa以及說唱導師JONY J組成平均年齡僅28歲的評審陣容，昨（9）日在廣州舉行發佈會，蔡徐坤重現當年節目中改編〈PPAP〉的「搗蒜舞」，一旁的Ella吐嘈說：「這動作是磨蒜吧！」
蔡徐坤此次接下青春製作人代表之重擔表示壓力非常大，讓上一屆《青春有你》的導師之一蔡依林在微博暖心鼓勵他「蔡老師加油！」發布會上他更特別準備三雙親子襪送給Ella一家三口，讓Ella大讚他努力用功又會做人，回想初次見蔡徐坤到現在的轉變就像看孩子長大一樣，還開玩笑的喊他：「兒子乖！」
該節目邀請BLACKPINK的Lisa擔任舞蹈導師，官方預告中她表示正在努力學習中文，導師JONY J現場更送上字典當禮物，大方地說錄製節目會一起教她中文，現場也準備廣州道地的燒鵝和腸粉招待四位導師，被美食征服的Lisa頻頻點頭用中文大讚「好吃」。
(中時 )
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