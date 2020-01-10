澳洲野火持續延燒，畫面觸目驚心，有民眾自行在澳洲紅十字會官網捐款，但忽略「幣值」，以為是台幣捐款，但實際是以澳幣計價，目前澳幣梲台幣匯率約為1比21，台灣紅十字會呼籲，請大家捐款前請注意。

澳洲野火已焚毀超過630萬公頃林野，至少25人死亡，奪走4.8億隻動物生命，今年火災提前且強烈，焚毀面積特別驚人，新南威爾斯州州長貝雷吉克利安甚至表示，直到降雨開始，不可能控制當地火勢。

澳洲紅十字會也請本會告知國內捐款者，由於森林大火緊急情況特多，該會收到的詢問也很多，會內同仁可能無法立即答覆，但會儘快協助大家。

針對刷錯款項民眾退款事件，台灣紅十字會已聯繫澳洲紅十字會，並仔細個別指導捐款民眾。往後若有退款情事，請自行發送電子郵件至[email protected]，並提供捐贈日期、捐款金額、收據副本及捐款隨附的電子郵件地址，並用「英文」書寫email。

台灣紅十字會也說，已經收到台灣捐助者的一些詢問，退款也已經處理完畢。

(中時 )