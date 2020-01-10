誰說韓國瑜沒有年輕人支持？就讀倫敦大學的蘇弘曆為了挺韓進總統府，特地買了機票昨從英國返台；蘇表示，年輕圈挺韓會遭到排擠、霸凌，導致許多人不敢表態，但這股沉默是多數的，蘇大讚韓的國家認同看法，以及看見問題的核心，而不像其他候選人只會意識形態治國。

蘇弘曆4年的IB(高中國際文憑課程)教育讓他跳脫傳統升學，申請到世界排名第一的倫敦大學教育系，蘇指出，讀IB教育養成就是看見問題的核心，而不就用傳統思維或意識形態處理事情，韓國瑜把國家願景說得清楚，看到問題是具有明確性。

蘇說，韓國瑜提出的治國方向大至國家認同，小至庶民經濟都一一點出問題所在，其中韓曾提到，「尤其是下一代年輕人，一旦把大腦裹起來，這個世界會忘記台灣，台灣也會忘記世界」 更是深深打動不少海外學子。

蘇表示，外界普遍認為，韓粉支持者較小英支持者年長，年輕粉絲支持度相形弱勢，其實是錯誤迷失，由於年輕圈常嘲諷「韓是草包、挺韓很丟臉」，造成多數的挺韓年輕人是沉默；不過這股沉默力量，是會返台、返鄉投票給韓，用行動展現挺韓的決心。

(中時 )