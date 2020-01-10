林予晞劇中因胎動感到不適。TVBS提供

林予晞劇中緊急剖腹產。TVBS提供

陳庭妮（左）與唐振剛對戲。TVBS提供

陳庭妮是片尾的彩蛋。TVBS提供

林予晞在TVBS《天堂的微笑》演技大爆發，劇中她罹患惡性腦瘤，仍發揮堅強母性，賣力保護腹中孩子，不過計劃趕不上變化，最新一集劇中，她緊急送醫剖腹產，躺在冰冷手術台上，「一切都太真實，我全身忍不住一直發抖，不停跟自己說『這只是演戲』，雖然有保暖燈，可是還是會覺得很冷」。

以劇中「紅鼻子醫生」概念所拍的微電影《Endless Love》，先是分別入圍了「洛杉磯國際影展」以及「北歐國際影展」短片單元，接著於2020年「紐約冬季國際電影節」百部短片脫穎而出，獲選為公開播映的7部佳作之一，預計將於2月29日舉行頒獎典禮。

《天堂的微笑》劇情藏了滿滿的洋蔥，上週林予晞在修杰楷安排下，完成尋找螢火蟲的夢想，她雙眼因病看不清楚，以為所見的一大片綠點點就是螢火蟲，但其實是劇中弟弟涂善存拉著綠色燈泡製造出的效果，姊弟情深讓網友為之動容，看完後立刻湧入官方臉書粉絲團留言「看到綠點我就哭了，太感動」、「真的每集都很感動，弟弟很暖」，涂善存也在網上回覆：「姊的笑容就已經是獎勵了」。

林予晞劇中被送醫剖腹產，躺在手術台上，再度勾起她現實中曾動過甲狀腺手術的回憶，「之前我也有手術過，差不多就是這種感覺，不過我是甲狀腺動手術，那是很有步驟的慢慢來，可是這個（剖腹）是緊急狀況，真的好真實、好恐怖」。拍攝空檔，唐振剛上前關心，林予晞說：「我現在手腳都超冰的，你（唐振剛）摸摸看，很緊張，我躺上來就一直抖。」

她除了緊張，同時也擔心自己素顏入鏡不好看，唐振剛嘴甜：「不會，看起來更正。」讓林予晞瞬間舒緩緊繃情緒，她回：「喔？那我以後就都素顏上陣好了啊！」由於當天在場人員都是專業的醫生與護理師，唐振剛目睹全程後大讚：「這邊都是真的醫療團隊，他們動作流暢，畫面上看起來超厲害。」

本週片尾彩蛋嘉賓為陳庭妮，她化身《俏摩女搶頭婚》女主角「元菲」登場，角色設定是酒醉狀態，吐得唐振剛滿身都是穢物，她笑說：「第一次遇到他就要把他吐得渾身都是八寶粥，但是他非常大方說『妳就吐吧沒關係』，拍攝沒有NG太多次。」《天堂的微笑》本週六晚間10點TVBS播出。

(中時 )